Не имей 100 рублей

2017 год был счастливым годом для радио «Орфей». Много ярких проектов, например, третий сезон цикла «Возрождаем наследие русских композиторов», посвящённый творчеству авангардиста Александра Мосолова. Одно из главных достижений: нас стало больше — аудитория радио «Орфей» в социальных сетях увеличилась почти в два раза. Рост начался летом, когда сухой академический тон общения с вами мы решили заменить живым разговорным языком.

В этой публикации хотим показать вам то, что посетители страницы «Орфея» в Фейсбуке увидеть не могут — статистику роста аудитории.

Видите горку с трамплинами, подножие которой находится в июне? Нам эта горка очень нравится. Ещё и потому, что в Москве сейчас снега нет, а на санках покататься хочется.

В последнюю неделю минувшего года злоумышленники взломали страницу радио «Орфей» во ВКонтакте. После нашего обращения администрация социальной сети заблокировала страницу. Поэтому статистику увеличения наших друзей в ВК мы сейчас опубликовать не можем. Надеемся, что после новогодних каникул группа будет восстановлена.

Зато можем вспомнить самые яркие публикации в Фейсбуке, которые вам понравились больше остальных.