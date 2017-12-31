Высокая праздничная кухня

Если хочется порадовать гостей за праздничным столом чем-нибудь изысканным и музыкальным, предложите им блюда, рецепты которых связаны с именем композитора Джоаккино Россини.

1. Турнедо "Россини"

Четыре ломтика белого хлеба обжариваем на оливковом масле до золотистого цвета, перекладываем в теплую посуду, чтобы не остыли. Четыре куска говяжьей или свиной вырезки отбиваем и обжариваем на той же сковороде. Готовые отбивные солим, перчим и перекладываем на тосты. В той же сковороде на медленном огне подогреваем четыре порции паштета из птицы (гусиного например) и перекладываем на мясо. В сковороду, в которой все ингредиенты по очереди обжаривались, выливаем пол стакана красного вина, лучше всего мадеры и медленно доводим до кипения, активно размешивая этот соус, кипятим на медленном огне до необходимой густоты. Тосты выкладываем на общее блюдо, украшаем тонкими ломтиками лимона, жареными грибами, кружочками свежих помидор, веточками петрушки и поливаем соусом.

2. Салат "Фигаро"

По отдельности отвариваем подготовленный телячий язык, небольшой корень сельдерея и свеклу до готовности. Приготовленные и охлажденные продукты нарезаем соломкой. К ним добавляем мелко нарубленные анчоусы по вкусу и порезанный пучок свежего салата. Салат заправляем готовым майонезом (около 200 грамм) и двумя мелко нарубленными помидорами (без семян и кожицы), хорошо перемешав.

3. Картофель с сыром

Около килограмма вымытого картофеля отвариваем в подсоленной воде на среднем огне до готовности. Промытый и обсушенный пучок свежего салата рвем руками на небольшие кусочки. Натираем на мелкой терке одну морковь и крупно рубим около 2-3 столовых ложек грецких орехов. Смешиваем в посуде 100 грамм сметаны, одну столовую ложку оливкового масла, 500 грамм предварительно натертого твердого сыра, салат, морковь, орехи, соль и перец по вкусу. Горячий картофель выкладываем на блюдо с листьями салата и гарнируем сырно-овощной массой.

4. Макароны "Россини"

300 грамм макарон обдать кипятком и откинуть на дуршлаг. Отварить килограмм говядины в большом количестве воды с 1 луковицей, 1 морковью, 1 корнем петрушки и 1 стеблем сельдерея. Макароны залить 1 литром кипящего бульона и варить минут 20. Откинуть на дуршлаг и смешать со сливочным маслом.

Говядину нарезать мелкими кусочками. 200 грамм говяжьей печени обжарить с оставшимися овощами. Соединить мясо с печенью и провернуть через мясорубку. Посолить и поперчить.

Взбить два яйца. Смазать форму маслом, присыпать сухарями. Заполнить её попеременно слоями: макароны, смазав их яйцом, сыр, мясной фарш. Верхний слой – макароны. Смазать их оставшимся яйцом и посыпать сыром. Запечь до румяной корочки в духовке, предварительно разогретой до 180о. На стол подавать с бульоном.

5. Линжине

Отварить 200 грамм спагетти в кипящей подсоленной воде. В широкую кастрюлю с толстым дном налить оливковое масло, добавить нашинкованную луковицу и нарезанный кубиками кабачок, жарить 5 минут. Затем, не переставая помешивать, добавить измельчённые перец, килограмм томатов, цедру апельсина, сахар и соль. Довести до кипения и, убавив огонь, варить 10 минут. Когда соус загустеет, добавить мелконарезанные морепродукты (примерно 500 грамм) и варить ещё 3 - 5 минут. Дать соусу немного остыть и полить им выложенные на блюдо спагетти.