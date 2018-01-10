Экстравагантный юбиляр

Миша Майский сегодня занимает одно из ведущих мест на виолончельном музыкальном Олимпе. 10 января выдающемуся виолончелисту исполняется 70 лет.

Судьба Майского похожа на захватывающий кинофильм. Музыкант родился в Латвии, в 18 лет покорил конкурс имени Чайковского. А затем был арестован и полтора года провел в заточении: сначала в Бутырской тюрьме, потом в трудовом лагере. День, когда он покинул Советский Союз, виолончелист считает началом новой жизни, даже отсчитывает от 1972 года свой «второй» возраст. Таков хэппи-энд в виде всемирной славы.

Майский сотрудничает с ведущими мировыми оркестрами и дирижёрами. Он записал более 30 компакт-дисков, многие из которых отмечены престижными премиями в области звукозаписи.

«Я космополит, – не без юмора говорит о себе виолончелист, – родился в Риге, учился в Москве и Ленинграде, на итальянской виолончели с немецкими струнами я играю французским смычком, езжу на японской машине, имею израильское гражданство и при этом живу в Бельгии».

Экстравагантный музыкант Миша Майский не признает фраков, он часто играет концерты в свободных рубашках без пуговиц, а вместо бабочки носит древний талисман – украшение с бриллиантом старинной огранки и множеством других камней.

К юбилею виолончелиста 10 января в Концертном зале радио «Орфей» прозвучит концерт Миши Майского с участием Марты Аргерих (фортепиано), Ильи Грингольца (скрипка), Алисы Маргулис (скрипка), Натана Брауде (альт) и Полины Лещенко (фортепиано). В программе произведения Шуберта, Дворжака.