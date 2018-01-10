К 70-летию Миши Майского

Экстравагантный юбиляр

Миша Майский сегодня занимает одно из ведущих мест на виолончельном музыкальном Олимпе. 10 января выдающемуся виолончелисту исполняется 70 лет.

Судьба Майского похожа на захватывающий кинофильм. Музыкант родился в Латвии, в 18 лет покорил конкурс имени Чайковского. А затем был арестован и полтора года провел в заточении: сначала в Бутырской тюрьме, потом в трудовом лагере. День, когда он покинул Советский Союз, виолончелист считает началом новой жизни, даже отсчитывает от 1972 года свой «второй» возраст. Таков хэппи-энд в виде всемирной славы.

Майский сотрудничает с ведущими мировыми оркестрами и дирижёрами. Он записал более 30 компакт-дисков, многие из которых отмечены престижными премиями в области звукозаписи.

«Я космополит, – не без юмора говорит о себе виолончелист, – родился в Риге, учился в Москве и Ленинграде, на итальянской виолончели с немецкими струнами я играю французским смычком, езжу на японской машине, имею израильское гражданство и при этом живу в Бельгии».

Экстравагантный музыкант Миша Майский не признает фраков, он часто играет концерты в свободных рубашках без пуговиц, а вместо бабочки носит древний талисман – украшение с бриллиантом старинной огранки и множеством других камней.

К юбилею виолончелиста 10 января в Концертном зале радио «Орфей» прозвучит концерт Миши Майского с участием Марты Аргерих (фортепиано), Ильи Грингольца (скрипка), Алисы Маргулис (скрипка), Натана Брауде (альт) и Полины Лещенко (фортепиано). В программе произведения Шуберта, Дворжака.

 

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