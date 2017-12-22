"Рождество на Пятницкой"

19 декабря состоялась последняя в этом году встреча в рамках совместного проекта радиостанции «Орфей» и Сенаторского клуба Совета Федерации «Музыка в верхах» ‑ «Рождество на Пятницкой».

Для гостей открыло двери Черниговское подворье, которому в этом году исполняется 600 лет! Об истории святого места, его чудесах, тайнах и сегодняшней жизни рассказал руководитель управления по общественным связям Общецерковной аспирантуры Мигель Паласио.

В этот вечер гости смогли подняться на Колокольню храма Усекновения Главы Иоанна Предтечи под Бором (18 века) и увидели предрождественскую заснеженную вечернюю Москву, ударили в старинные колокола. Для гостей распахнул свои двери только что отреставрированный храм Святых мучеников Михаила и Федора Черниговских, времен Ивана Грозного.

Впервые за долгие десятилетия в храме прозвучали духовные произведения П. Чайковского, П. Чеснокова и митрополита Волоколамского Илариона в исполнении хора радио «Орфей» «Мастера хорового пения».