Счастливый виртуоз

Его имя давно стало легендой в истории исполнительского искусства современности. Ни об одном пианисте XX века не было написано столько книг, не высказывалось столько самых разнообразных мнений, столько правдивых историй и граничащих с фантастикой анекдотов... Это Артур Рубинштей и 20 декабря — день памяти пианиста, 35 лет со дня смерти.

Его дебют в Париже предваряет вступительным словом сам Камиль Сен-Санс, обращаясь к публике с такими словами: «Позвольте представить вам одного из величайших артистов, которых я знаю. Я предсказываю ему блестящую карьеру. Коротко говоря, он достоин фамилии, которую носит». А вот сам Рубинштейн настоящим своим профессиональным дебютом считает сонатный вечер, который он дал в 1907 году в Лондоне с другом — виолончелистом Пабло Касальсом.

Критики и слушатели отмечают, что игра на рояле была для Рубинштейна не просто профессией — она составляла сущность его «я». Это был не столько способ передачи зафиксированных на бумаге нотных знаков, но могучая сила, увлекавшая людей потоком мысли и чувства, исходившим от этого человека и вселявшим в его аудиторию заряд жизненной энергии, сильнейшие духовные импульсы.

Рубинштейн был универсальным музыкантом, но вершины своего мастерства демонстрировал при исполнении шедевров великих композиторов-романтиков прошлого столетия — Шопена, Листа, Шумана, Брамса. Пианист сделал много записей на пластинки и опубликовал автобиографическую книгу «Годы моей юности».

«Счастливым виртуозом» назвал Рубинштейна его друг Томас Манн. И артист был согласен с этим. «Я считаю себя счастливейшим человеком среди всех, кого мне довелось встретить, ‑ говорил он. ‑ Когда я сажусь за рояль, мои болезни проходят и я безумно счастлив».