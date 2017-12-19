Памяти Наума Штаркмана

Сочинения для фортепиано, вокальная музыка и произведения для камерного ансамбля прозвучат на четвёртом фестивале памяти Народного артиста России, профессора Московской консерватории Наума Штаркмана. Именно в этих жанрах любил творить Наум Львович. Нынешний фестиваль посвящён 90-летию со дня рождения выдающегося музыканта и пройдёт с 25 по 29 декабря в Зеркальном зале Института Искусствознания.

ПРОГРАММА

25 декабря, понедельник. Концерт-открытие. Исполнители: ученики Наума Штаркмана и его «музыкальные внуки» — лауреаты международных конкурсов Айк Григорян, Денис Чефанов, Александр Браже, Мариамн Шерлинг и Александр Гайдей, а так же сын выдающегося музыканта Александр Штаркман.

26 декабря, вторник. Сочинения Чайковского, Шопена и Шумана исполнят государственный квартет имени Глинки, Александр Штаркман, солист театра «Геликон-опера» Дмитрий Скориков, Айк Григорян.

28 декабря, четверг. Сольный концерт Народного артиста России Владимира Овчинникова. В программе сочинения Рахманинова.

29 декабря, пятница. Заключительный концерт фестиваля. Сочинения Баха, Брамса, Франка исполнят Алексей Лундин, Фёдор Безносиков, Александр Митинский, Андрей Березин, Александр Штаркман и солисты оркестра «Виртуозы Москвы».