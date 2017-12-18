"Игра в четыре руки": Людмила Берлинская и Артур Ансель

11 декабря прошла очередная встреча в рамках совместного проекта радиостанции «Орфей» и Сенаторского клуба Совета Федерации «МУЗЫКА В ВЕРХАХ». В этот вечер прозвучала программа «Игра в четыре руки».

Фортепианный дуэт Людмилы Берлинской и Артура Анселя сложился в 2011 году. Он стал логичным продолжением жизни и творчества этих неординарных музыкантов. Они понимают друг друга с полуслова не только на сцене, ведь они – ученик и учитель, муж и жена.

Людмила Берлинская родилась в Москве в семье основателя Квартета имени Бородина. Подростковый кино-успех (главная роль в фильме «Большое космическое путешествие») не сумел изменить предначертанного. Она училась по классу фортепиано, окончила десятилетку имени Гнесиных и Московскую консерваторию, работала с великими музыкантами, выступала на легендарных мировых сценах. Знакомство с Дмитрием Шостаковичем, покровительство Святослава Рихтера, совместные работы с Мстиславом Ростроповичем – музыкой была наполнена вся её жизнь.

Артур Ансель пришел в её класс Парижской Высшей школы музыки имени Альфреда Корто аспирантом. Он родился в Париже в артистической семье. Его прабабушка – оперная дива Фани Эльди, мать танцевала у Мориса Бежара, отец – режиссер Жан-Филипп Ансель, давний друг Жерара Депардье. К моменту знакомства с Людмилой Берлинской Артур Ансель уже был именитым гастролером, лауреатом многочисленных конкурсов, пианистом, покорившим концертные залы Европы, Америки и Австралии.

Свой первый совместный альбом, вышедший в 2012 году, они посвятили музыке П.И. Чайковского, записав фортепианное переложение фантазии «Франческа да Римини». Диск получил хорошие отзывы критики и высокие оценки журнала BBC Music Magazine.

Программа «Игра в четыре руки» составлена из произведений русских и французских композиторов – Скрябина, Шопена, Шостаковича и Дебюсси.

На сей раз гостей «МУЗЫКИ В ВЕРХАХ» принимал концертный зал Государственного института искусствознания. Он расположился в самом центре Москвы, в классической усадьбе конца XVIII века на углу Козицкого переулка и Большой Дмитровки. Этот дом по заказу генерал-поручика Федора Шестакова начал строить архитектор Матвей Казаков. Здание достраивала новая владелица, Анна Лобкова, внучка обер-коменданта Петропавловской крепости, служившего при двух императрицах – Анне Иоанновне и Елизавете Петровне. Усадьба благополучно пережила пожар 1812 года и сохранила изысканную атмосферу дворянского особняка ранней Александровской эпохи. Домом в Козицком переулке владели князь Борис Голицын и архитектор Михаил Лопыревский. В середине XIX века здесь жили историк Владимир Ключевский и актёр Иван Самарин, а в советские годы частенько квартировал Александр Твардовский.