Большое "Щ" русской музыки

«Большая музыка должна быть доступна большой аудитории» – под таким девизом творит великий композитор современности Родион Щедрин. Эволюция его творческого пути, начавшись в середине ХХ века, не заканчивается и по сей день. 16 декабря композитору исполняется 85 лет.

Родион Щедрин чрезвычайно востребован: бесчисленное количество заказов побуждают к созданию новый сочинений, которые исполняют самые знаменитые музыканты. Стиль музыки Щедрина своеобразен и не похож на стили других композиторов его поколения. Владея острым современным музыкальным языком, он смог создать произведения, доступные широким кругам слушателей. Шире, чем кто-либо из композиторов его поколения, Щедрин развил в своём творчестве русскую тематику: оперы и балеты композитор почти исключительно писал на сюжеты крупнейших русских писателей – Гоголя, Лескова, Толстого, Чехова, Набокова. «Я русский человек, все мои корни здесь. Даже окажись я где-нибудь на Огненной земле – остался бы таковым», – говорит о себе Щедрин.

«Щедрин — большое „Щ“ русской музыки. Такой буквы нет ни в одном алфавите — ни в английском, ни в немецком. Беспощадная новая его музыка — мощная, щемящая, прищуренная от боли или от смеха. Великие Шостакович, Шёнберг, Шнитке, Штокхаузен работали в реалиях XX века. Щедрин же прыгнул с нами физически в XXI век. Какой надо иметь талантиЩЕ, чтобы из нашего дерьма и ужаса создать сокровиЩЕ! Ещё, Щедрин, ещё!» ‑ Андрей Вознесенский.