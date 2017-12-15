"Через крест к звёздам": мировая премьера радио "Орфей"

В дни, когда западный мир отмечает католическое Рождество, Радио "Орфей" представляет мировую премьеру проекта «Per Crucem Ad Astra» – «Через крест к звёздам». Он создан современным итальянским композитором Серджо Фриджерио и реализован силами творческих коллективов радио «Орфей» – Академического Большого хора «Мастера хорового пения» (художественный руководитель и главный дирижёр Лев Конторович) и Симфонического оркестра Радио «Орфей» (художественный руководитель и главный дирижер Сергей Кондрашёв).

Проект «Per Crucem Ad Astra» – это цикл произведений хоровых коллективов, симфонического оркестра, солистов и чтеца на канонические латинские тексты. Сам автор называет его "лекарством для души", попыткой противостоять неверию, апатии и бездуховности, которые охватили сегодняшний мир.

Цикл «Per Crucem Ad Astra» делится на два внутренних цикла, соответствующих важнейшим христианским праздникам: Рождеству Христову – и Пасхе (Смерти и Воскресению Спасителя). Пасхальный цикл мы представим нашим слушателям весной будущего года, а 24 декабря мы будем слушать произведения, связанные с рождением Иисуса Христа и прославлением Богородицы – Девы Марии.