"Рождественская сказка" с новым рекордом

"Рождественская сказка" Светланы Феодуловой с участием мировых звёзд оперы и балета пройдет 19 декабря в Малом зале Государственного Кремлёвского Дворца. Гостей ждут бессмертные хиты оперной музыки, потрясающий вокал одной из лучших певиц мира. Всё это великолепие пройдёт в рождественской атмосфере под аккомпанемент симфонического оркестра.

Основная интрига концерта состоит в том, что певица на глазах у зрителей установит новый рекорд России, который будет сразу зарегистрирован в этот вечер представителями Книги рекордов России.

А 15 декабря в 16.00 в прямом эфире радио «Орфей» Светлана Феодулова расскажет об этой программе.