Тарас Буевский - "О вреде табака "

О вреде табака расскажет Тарас Буевский в своей опере.

Выпускник Московской консерватории в классе легендарных композиторов Тихона Хренникова и Эдисона Денисова, Тарас Борисович – автор многих сочинений, среди которых оперы «ARIA.RU», «Костяная нога или Байки Лукоморья», балет «Джульетта без любви», три симфонии, симфоническая сюита «Эйзенштейн-линия», произведения «Omen», «Чёрная луна», «Отзвуки Света», «Дыхание тишины», сочинения для камерных ансамблей, инструментов соло, электроакустические композиции, а также пьесы с необычными сочетаниями академических и неакадемических концертных инструментов, дающие новые яркие тембральные звучания.

Произведения композитора исполнялись на многих фестивалях ‑ «Московская осень», «Возвращение», «Синтез» (Бурж, Франция), на фестивалях современной русской музыки в Голландии, Бельгии, Германии…

О недавно созданной опере «О вреде табака» Тарас Буевский расскажет в прямом эфире радио «Орфей» 13 декабря в 16:00.