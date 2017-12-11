Козырная карта в колоде Большого

Её называли «козырной картой в колоде Большого театра». 11 декабря — день памяти великой певицы и одной из самых сильных русских женщин Галины Вишневской, 5 лет со дня смерти.

Ею восхищались сильные мира сего, а она никому не давала спуску, всегда в лицо говорила правду, жёсткую и порой неприглядную, и не терпела бездарных людей. Её сильный характер не сломили ни война, ни предательство, ни вынужденная эмиграция.

С самого раннего детства Галина Вишневская понимала, что будет певицей. В 1952 году она оказалась на сцене Большого театра, и в одночасье стала знаменитой. Несмотря на отсутствие консерваторского образования, она стала ведущей солисткой, по образному выражению Бориса Покровского «козырной картой в колоде Большого театра», где исполнила более 30 ролей.

Галина Вишневская — одна из первых советских оперных певиц, добившихся признания на мировой оперной сцене. Она выступала на всех крупнейших сценах — «Ковент-Гарден», «Метрополитен-опера», «Гранд Опера», «Ла Скала»...

О работоспособности Галины Павловны ходили легенды — Вишневская пела, учила, ставила спектакли... Она выступала и записывалась с крупнейшими музыкантами, в том числе и со своим мужем Мстиславом Ростроповичем.

Галина Вишневская первой исполнила посвящённые ей сочинения Шостаковича, Бриттена и других выдающихся композиторов.