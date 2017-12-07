"Оперный бал" в Доме музыки

Гениальный Моцарт считал, что ария должна подходить певцу как платье, сшитое лучшим портным. Благодаря своему роскошному голосу, вокальному совершенству и артистизму Ольга Ионова без труда меняет такие сценические «платья». Её редкое по красоте и силе сопрано украсит блестящий бал, в котором музыка из балетов арии из опер, словно подражая танцевальным парам, будут чередоваться, сменяя друг друга.

В Доме музыки 12 декабря Ольга Ионова выступит вместе с Симфоническим оркестром радио «Орфей» под управлением Сергея Кондрашева. Репертуар маэстро включает различные музыкальные жанры: от опер и симфоний до камерных произведений. Он с успехом исполняет сочинения классического репертуара, такие как оперы Верди, балеты Чайковского, фортепианные концерты Рахманинова, Бетховена, Шопена, симфонические произведения Римского-Корсакова и Прокофьева, а также музыку современных композиторов.

Сергей Кондрашев в прямом эфире радио «Орфей» 8 декабря в 17:00.