Дедушка техно

Пьера Анри во Франции считают «дедушкой техно». Как сказал композитор Жан-Мишель Жарр, «Анри был одним из пионеров звука, которые полностью изменили представление о способах создания музыки». 9 декабря исполняется 90 лет со дня рождения Анри.

В 15 лет он экспериментирует со звуками, производимыми различными предметами, и увлекается интеграцией шумов в музыку. После консерватории работает в экспериментальной студии Французского радио и телевидения. К этому периоду относятся его первые опыты в области конкретной музыки — музыки, которая создается с использованием природных звуков, записанных на магнитофон и обработанных различными фильтрами.

В 1950 году выходит совместное произведение Пьера Анри и инженера-акустика Пьера Шеффера «Симфония для одного человека» — один из первых образцов музыки этого направления.

Анри также создал музыку к нескольким балетам труппы Мориса Бежара: «Орфей», «Путешествие» (по «Тибетской книге мертвых»), «Вариации для двери и вздоха» и «Нижинский, клоун Божий». Он также работал над фонограммами к кинофильмам, театральным и радиопостановкам, инсталляциям современных художников.