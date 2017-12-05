Радикальный новатор

Необходимо воспринимать музыку «точечно» – говорил Карлхайнц Штокхаузен – немецкий композитор, один из крупнейших новаторов современного искусства. 5 декабря – день памяти композитора, 10 лет со дня смерти.

Уникальность Штокхаузена заключается, прежде всего, в радикальности его идей: так, он одним из первых ввел понятие "пространственной музыки", открыл новые выразительные возможности в областях электронной, сериальной и алеаторической музыки. Сама музыка виделась ему не иначе как единственным способом связи с "высшими сферами", с космосом.

Наследие Штокхаузена велико: почти четыре сотни сочинений. Центральное из них – мистерия "Свет". Это почти 29 часов музыки, разделенных на семь вечеров ‑ "Дней".

Однако, несмотря на всё новаторство Карлхайнца Штокхаузена всю жизнь жёстко критиковали: журналисты писали, что его музыка вымученная, бездушная и математическая, композитора обвиняли в амбициозности, называли то оторванным от реальности «современным Вагнером», а то и просто шарлатаном. Однажды в 1969 году музыканты оркестра даже отказались исполнять его новое произведение: они были настолько возмущены необычными партитурами и непривычным звучанием, что на премьере вышли на сцену в масках обезьян с плакатами "Зоопарк Штокхаузена" и вместо запланированных четырёх часов всё исполнили за час.

Тем не менее, сегодня музыкальное наследие и теоретические работы Карлхайнца Штокхаузена тщательно изучают, а его самого безоговорочно признают одним из выдающихся композиторов второй половины ХХ века.