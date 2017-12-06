В Москве торжественно отметят юбилей Фархада Бадалбейли

Известный азербайджанский пианист, композитор Фархад Бадалбейли 13 декабря отметит свой юбилей в Концертном зале имени Чайковского.

Фархад Бадалбейли – живая легенда, гордость Азербайджана, сделавший многое для своей страны. Начав свою творческую биографию как яркий пианист, гастролировавший по всему миру, со временем он стал одним из самых ярких общественных деятелей Азербайджана.

27 декабря Фархаду Бадалбейли исполнится 70 лет. 13 декабря в Концертном зале имени П.И. Чайковского пройдет юбилейный вечер, в котором примут участие также народный артист Азербайджана, пианист Мурад Адыгезалзаде, известные дирижёры Ялчин Адыгезалов, Эйюб Гулиев, Фуад Ибрагимов и другие музыканты.

7 декабря в прямом эфире радио «Орфей» о предстоящем концерте расскажет дирижёр Эйюб Гулиев.