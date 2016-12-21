Новогодние детские спектакли

Приближается Новый год. Московские концертные залы подготовили для маленьких слушателей разнообразные программы для любого возраста и на любой вкус. В нашей Афише мы собрали для вас самые интересные детские спектакли!

С 30 декабря по 8 января на пяти площадках Московской филармонии пройдет Фестиваль новогодних каникул «ЁЛКА». Юных слушателей и их родителей ждут спектакли, концерты, уличные праздники и театрально-цирковые представления. В афише фестиваля – опера и балет, концерты и спектакли (в том числе для самых маленьких), мультфильмы, мастер-классы, а также новогоднее цирковое шоу и многое другое.

В фестивале примут участие артисты Детского музыкального театра имени Наталии Сац, театра «Балет Москва», Антикварного цирка, Театра кукол имени Сергея Образцова, Российского академического молодежного театра, ТО «Театр вкуса», театра «Бусы», Московского хореографического училища при Московском государственном академическом театре танца «Гжель», Академического симфонического оркестра Московской филармонии, Симфонического оркестра Москвы «Русская филармония».

Фестиваль «Ёлка» откроется 30 декабря в Концертном зале им. С.В. Рахманинова «Филармонии-2» балетом для детей «Дюймовочка» в исполнении театра «Балет Москва». Знаменитая сказка Ганса Христиана Андерсена, написанная много лет назад, до сих пор покоряет сердца маленьких читателей и зрителей. Молодые хореографы Анастасия Кадрулёва и Артем Игнатьев переложили ее на язык танца. В спектакле звучит музыка Чайковского в обработке А. Марто.

Концерты фестиваля «Ёлка» пройдут в Концертном зале имени П.И. Чайковского и залах «Филармонии-2»: Концертном зале имени С.В. Рахманинова, Театральном зале, Игровом зале и Кинозале.

На «Новогоднее путешествие в страну «Forte» и «Piano»» приглашает Музей-квартира А.Б. Гольденвейзера. Ребята познакомятся с фортепиано – ведущим инструментом, способным состязаться даже с оркестром, услышат произведения из детских фортепианных сборников - «Детского альбома» П.И. Чайковского, «Детской музыки» С.С. Прокофьева, «Альбома для юношества» Р. Шумана, произведения для детей И.С. Баха, К. Дебюсси, постараются выполнить весёлые творческие задания. Экскурсия пройдёт в оформленной по-новогоднему обстановке квартиры А.Б. Гольденвейзера, среди подлинных вещей выдающегося пианиста и композитора.

В Музее-квартире Н.С. Голованова проходит детская новогодняя интерактивная экскурсия «Песенки для Ёлочки». Кто и когда сочинил первые новогодние песни? Кто из композиторов создавал произведения на тему Рождества? Какие песни на Новый год пели наши предки? Как отмечали праздник артисты Большого театра? Об этом ребята узнают на новогодней интерактивной экскурсии «Песенки для Ёлочки», которая пройдёт в атмосфере подлинной обстановки квартиры Н. С. Голованова, расположенной в доме артистов Большого театра, среди коллекции икон, предметов живописи и декоративно-прикладного искусства, которую собрал выдающийся дирижёр и композитор. Автор и ведущий экскурсии – лауреат международных конкурсов, член Союза композиторов России, композитор Александр Гилёв.

В Прокофьевском зале Центрального музея музыкальной культуры 27-29 декабря пройдет новогоднее представление «Зимняя сказка». Детей ждет увлекательный музыкальный спектакль по сказкам Сергея Козлова. Перед началом программы юные зрители станут участниками игры «В поисках Деда Мороза». На постоянной экспозиции музея «Музыкальные инструменты народов мира» детей младшего возраста ждут на интерактивную театрализованную программу «Музыкальные подарки Деду Морозу».

Детская студия раннего музыкального развития "Моцарт-эффект" приглашает детей от трёх до десяти лет и взрослых на новогодний музыкальный спектакль "Сказки в снежную ночь" 20 декабря и 8 января. Представление в двух действиях по мотивам произведений К.Батлер и Э.Т.Гофмана на музыку Моцарта, Вивальди, Чайковского, Штрауса, Дебюсси с участием десяти кукол и камерного оркестра студии.

28 декабря в Театре Российской Армии состоится премьера полномасштабного мюзикла для детей "Удивительные приключения Маши и Вити". Балет на светящихся гироскутерах, современная музыкальная аранжировка, видеодекорации, созданные участниками международного фестиваля "Круг света" - снятая еще в 1975 году музыкальная сказка снова оживет для современных детей и их родителей. По замыслу режиссера - это представление – хорошая возможность для родителей поделиться с детьми атмосферой новогоднего волшебства из собственного детства.

Со 2 по 5 января на сцене Концертного зала им. П.И. Чайковского независимая театрально-цирковая компания «Антикварный цирк» и Академический симфонический оркестр Московской филармонии представят музыкальную новогоднюю фантазию в жанре Нового цирка «Новогодняя сказка для ёжика с оркестром» по мотивам сказок Сергея Козлова о Ёжике и Медвежонке. На сцене будет разыграно цирковое представление в сопровождении оркестра. Режиссёр-постановщик - Елена Польди. Художник-сценограф – Елизавета Дзуцева. Художник по свету – Александр Сиваев.

С 3 по 8 января в Большом зале консерватории знаменитый актер театра и кино Дмитрий Дюжев прочтет любимую многими поколениями сказку «Снежная королева» Ханса Кристиана Андерсена, а музыка из перечисленных шедевров, близкая по духу и образам любимой, знакомой с детства сказке будет следовать за повествованием, ведь как говорил сам Чайковский: «Там где слова бессильны, является во всеоружии своём более красноречивый язык, музыка». В концерте принимает участие Симфонический оркестр радио «Орфей» под управлением Дениса Кирпанева.

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