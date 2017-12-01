Посол Болгарии в РФ Бойко Коцев в студии радио "Орфей"

Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Болгария в Российской Федерации РФ Бойко Василев Коцев 1 декабря в прямом эфире радио «Орфей» в 16:00.

С нашей страной его связывают давние связи: в 1980 году он получил степень магистра по международному праву в Московском государственном институте международных отношений. До этого учился в Женеве и Лондоне. С 2007 по 2012 гг. был Представителем Республики Болгария в ЕС.

Бойко Коцев ‑ Офицер Ордена «За заслуги» Французской Республики; Великий офицер Ордена Леопольда II Королевства Бельгия; Великий офицер Ордена „За заслуги” Королевства Норвегия.