В Москве вручат премию "Звезда Театрала"

"Звезда Театрала" — единственная российская театральная награда, которая обладает статусом независимой премии зрительских симпатий. За 10 лет существования Премия стала символом непредвзятой оценки, честной победы и общественного признания, потому что её лауреатов в 14-ти номинациях путем интернет-голосования определяет самое массовое жюри — многотысячная зрительская аудитория.

Награды вручат 4 декабря в Театре Вахтангова. Церемонию можно будет увидеть онлайн.

2 декабря в прямом эфире радио "Орфей" ‑ шеф-редактор журнала "Театрал" Виктор Борзенко.