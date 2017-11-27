Овеществлённый коммунизм

Уникальному музыкальному ресурсу — обменной базе Еврорадио 27 ноября исполняется полвека. В юбилей организация не подводит итоги, а двигается вперед и пополняет уникальную коллекцию классики новыми шедеврами. Каждый день — по 10-15 свежих мировых концертов с лучшими оркестрами и солистами. Услышать их можно в нашем эфире. За связи с Европейским Вещательным Союзом отвечает заместитель генерального директора радио «Орфей» Роман Берченко.

Роман БЕРЧЕНКО: «Обменная база Еврорадио — это концертный контент, которым обмениваются входящие в организацию радиостанции. Это не архив. Это живая история — ресурс, куда каждый вливает свои «подарки» (в том числе и мы свои концерты, как члены Еврорадио) и откуда каждый может брать, сколько хочет. Это овеществлённый коммунизм: даёшь — сколько можешь, берёшь — сколько хочешь.

На этот ресурс, к примеру, всегда выкладывается единственный в своём роде новогодний концерт Венского филармонического оркестра — при этом абсолютно бесплатно для членов Еврорадио. И по традиции этот концерт каждый год, либо вживую, либо в записанном виде транслируют практически все члены Еврорадио.

Свои концертные циклы на этом ресурсе есть у Берлинского филармонического оркестра, Венского филармонического оркестра, лучших английских оркестров. Лучщее из своих сезонов размещают здесь Metropolitan Opera, Венская государственная опера, Covent Garden. Фактически — это срез лучших событий мирового сезона.

Концерты появляются на сервере очень быстро. В день мы получаем 10-15 объявлений о том, что новые концерты выложены на этом сервере, и мы можем ими пользоваться. Радиостанции сами очищают права и выкладывают лучшие концерты, которые представляют оркестры и творческие коллективы их стран, и их самих. Сами радиостанции очень заинтересованы в том, чтобы выкладывать максимальное число концертов, поскольку это и продвижение коллективов, и продвижение бренда радиостанции. А с другой стороны, они, конечно, заинтересованы в том, чтобы брать оттуда контент, потому что можно, не выходя из своей студии, получить в эфир своей радиостанции уникальный концерт, который прошёл буквально только что. Ну, например, открытие Эльбской филармонии в Гамбурге, которое было в январе этого года. Практически немедленно концерт был выложен в записанном виде, а многие страны транслировали его и вживую. Такая опция тоже есть. Надо сказать, что Еврорадио сейчас очень активно продвигает живые трансляции — в том числе с помощью собственных каналов на спутнике HotBird.

Среди специальных проектов Еврорадио, примыкающих к обменной базе данных, нужно выделить пасхальный и рождественский проекты, в которых «Орфей» практически неизменно участвует последние несколько лет. Это особая история: в течение 11 часов из штаб-квартиры Еврорадио в Женеве по спутнику идёт трансляция цикла программ, подготовленных разными радиостанциями и посвящённых Рождеству или Пасхе — для тех радиостанций, которые подписались на этот проект. В основном, конечно, это духовная музыка. Но есть и современные сочинения. И на протяжении нескольких лет мы попадаем в число тех 11 счастливчиков, которым доверяют представлять свои программы на весь мир. Это очень почётно и ответственно.

Мы счастливы, с одной стороны, знакомить наших слушателей с лучшими концертами мирового сезона, потому что, не у всех есть возможность ездить по всему миру и попасть в определённый день в определённую точку, где проходит какой-то уникальный концерт. Радио эту возможность даёт. На Орфее концерты рубрики «Еврорадио представляет» входят в вечернюю линейку «Концертный зал радио Орфей» — 1-2 раза в неделю, кроме того, на их основе стоится обзорная программа «Евромикс», посвященная важнейшим событиям европейского и мирового сезона. С другой стороны, обменный ресурс Еврорадио — это совершенно фантастический ресурс для знакомства мировой радиоаудитории, любителей классической музыки во всём мире с достижениями российских музыкантов — в том числе и творческих коллективов радио «Орфей».

Это гениальная задумка. 50-летие этого ресурса — очень важная дата. И я очень рад, что она так широко отмечается во всём мире, в том числе и в эфире нашей радиостанции».