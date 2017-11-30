Патриарх электронной музыки

«Весь звучащий мир является моим инструментом»: патриарх электронной музыки, знаменитый российский композитор Эдуард Артемьев отмечает юбилей ‑ 30 ноября Эдуарду Николаевичу исполняется 80 лет.

Сильнейшее впечатление на него в детстве произвела музыка Александра Скрябина. Затем, уже выпускник консерватории, Артемьев в секретном оборонном институте изучает радиоэлектронику и одним из первых постигает возможности уникального российского синтезатора АНС. В стенах лаборатории под руководством Евгения Мурзина исследует звук. Его «Заметки об электронной музыке» публикуют местные газеты.

В 1966 году Артемьев был сотрудником первой в нашей стране студии по созданию электронной музыки и представил своё произведение «Мозаика», которое по достоинству оценили на музыкальных фестивалях Европы.

В начале 60-х он начал сотрудничать с кинематографом и создал саундтреки к 150 фильмам, в числе которых «Солярис» и «Сталкер» Тарковского, «Раба любви», «Обломов» и «Сибирский цирюльник» Михалкова, «Ода доброму вестнику» для Олимпиады-80.

В честь юбиляра мы подготовили специальный выпуск "Концертного зала радио "Орфей"" сегодня вечером. Пропускать не советуем. Начнем, как обычно, в 21:00 (мск).