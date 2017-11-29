Довести до слёз музыкой

«Мелодии Доницетти своей шутливой веселостью радуют свет» – говорил Генрих Гейне. 29 ноября исполняется 220 лет со дня рождения яркого представителя итальянской романтической оперной школы, кумира поклонников бельканто Гаэтано Доницетти.

Даже такой непримиримый противник итальянской оперы, как Рихард Вагнер, и тот признавал, что определенные произведения Доницетти весьма достойны, отмечены благородным вкусом, и даже сочинил квартет, в основу которого положил несколько особенно понравившихся ему мелодий из оперы «Фаворитка». А публика почти всегда была в восторге от маэстро.

Гаэтано Доницетти остался в истории музыки прежде всего благодаря своим операм. За 26 лет композиторской деятельности Доницетти написал 64 оперы, много кантат, месс, псалмов. Способность к быстрому сочинению была у Доницетти поразительная.

Из большого количества его наследия – а это более 70 опер и оперетт, – наиболее известны «Любовный напиток», «Лючия ди Ламмермур», «Анна Болейн», «Лукреция Борджа», «Дочь полка», «Дон Паскуале». Кстати, на премьере «Лючии» в театре Сан-Карло во время сцены сумасшествия слышались рыдания публики, а овации после финальной сцены были столь оглушительны, что композитор получил нервное потрясение и на несколько дней слег в постель.