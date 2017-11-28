От кастрюль к опере

Его музыку исследователи называют «Версалем, запечатлённым в звуках, царством гармонии и пропорций, со свежестью своих бассейнов, узорами своих цветников и благородством своих перспектив». 28 ноября исполняется 385 лет со дня рождения одного из крупнейших оперных композиторов XVII века Жана-Батиста Люлли.

В историю национальной оперы Люлли вошел и как создатель нового жанра — лирической трагедии (так называлась во Франции большая мифологическая опера), и как выдающийся театральный деятель — именно под его началом Королевская академия музыки стала первым и главным оперным театром Франции, который позднее обрел всемирную известность под названием Grand Opera.

В молодости, чтобы оказаться при «утончённом дворе» Людовика 14-го, Люлли пришлось немало потрудиться и овладеть не только музыкальным искусством, но и искусством интриги и лести. По специальному королевскому указу, другие композиторы могли сочинить для какой-либо постановки не более 2-х арий не более чем для 2-х скрипок. Люлли безжалостно пресекал все попытки конкуренции с ним.

Парижская карьера будущего «короля Оперы» началась работой на кухне: он поступил на службу поварёнком к сестре короля. Там Люлли открыл в себе новый талант: он понемногу овладел игрой на скрипке и вскоре стал одним из первых скрипачей своего времени.

Через несколько лет Люлли уже играет в Большом королевском оркестре, а потом уже и руководит им. Но, по словам современников, «он повесил скрипку на гвоздь перед тем, как стать властителем Оперы». Люлли поспешно учился композиции и игре на клавесине и, наконец, последовал долгожданный указ: отныне Люлли – суперинтендант Оперы. Теперь Люлли мог смело сказать о себе: «Опера – это я».

Одна за другой появляются оперы Люлли: «Кадм и Гермиона», «Альцеста», «Тезей», «Амадис», «Армида» и многие другие. Но при этом современники знают Люлли прежде всего как автора прекрасной балетной музыки. Исследователи говорят, что «он оживил танец, придав ему более одушевлённый, подвижный темп». В его балетах танцевал король: в 46 лет монарх ещё участвовал в представлениях, исполняя, как это ни удивительно, роль Нимфы. Балетная музыка Люлли сопровождала комедии Мольера. Композитор вообще любил посмеяться. Один из его биографов заметил: «Люлли всегда велик, но он был всё-таки человек, и, к тому же, такой, который любит веселиться».