Спеть Гремина в 90 лет

«Его образы несли глубину и мощь характеров. Но главную роль в этом, конечно, играл его голос, огромное вокальное мастерство» – восхищался Сергей Лемешев своим коллегой Марком Рейзеном. 25 ноября исполняется 25 лет со дня смерти выдающегося баса.

Марк Рейзен прожил долгую жизнь – 97 лет, и почти до конца дней сумел сохранить профессиональную форму. В свои 90 он выступил на сцене Большого театра в роли Гремина в "Евгении Онегине". Этот случай даже попал в книгу рекордов Гиннеса. Тогда певец предстал в отличной вокальной форме, без всяких скидок на возраст, спев хитовую арию.

Его биография полна событий: еврейский мальчик из Донбасса, защищавший Родину в Первую мировую на фронте, дважды раненный и дважды награжденный Георгиевскими крестами, после демобилизации учится в Харькове у знаменитого итальянского педагога Федерико Бугамелли, здесь же дебютирует в театре. Четыре сезона в тогдашней столице Украины, потом ещё пять – на главной сцене Ленинграда, и наконец – четверть века в Большом театре СССР.

Кумир московской публики 30-40-х, Рейзен оканчивает активные выступления в середине 50-х, сосредотачивается на педагогической деятельности (сначала в Гнесинке, потом в консерватории, где заведует вокальной кафедрой), но иногда всё же поет в спектаклях и концертах еще долгие годы.

Природа щедро одарила Марка Осиповича. Она дала ему всё: роскошный, бархатный, богатый обертонами, завораживающий голос, статную фигуру, величавую осанку, красивое, чрезвычайно выразительное лицо, «горячее сердце» и «холодный разум». Жизнь его была безраздельно отдана музыке и театру.

На вершине творчества вдохновенного артиста – Досифей, образ, поднимающий глубочайшие пласты человеческих чувств. По силе художественного воздействия это была самая яркая роль Рейзена.