Цитадель неувядаемого жанра

250 премьер, более 300 спектаклей, а число зрителей – более полумиллиона. 24 ноября исполняется 90 лет Московскому театру оперетты.

В 1927 году, по данным Государственного архива, Московский совет рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов «категорически» постановил: «Оперетту сохранить. Репертуар оздоровить, приблизив его к задачам современности». Так и появился Московский театр оперетты, который до этого существовал как частный театр. Практически сразу к молодому коллективу под руководством Григория Ярона пришли успех и популярность.

Сегодня «Московская оперетта» – один из ведущих в своём жанре театров в России и мире. Кальман и Штраус, Легар и Зуппе, Оффенбах и Бернстайн, Лоу и Герман… На сцене в разные годы работали знаменитые актеры не только нашей страны, но и Венгрии, Австрии, Болгарии, Чехословакии и других стран Европы. Режиссеры, балетмейстеры и художники, чьи имена – авторитет в музыкальном театре XX века, и в наши дни ставят здесь спектакли. Премьеры последних лет наглядно показывают, что вопреки слухам о кризисе, классическая оперетта продолжает жить, воплощая лучшие традиции прекрасного и неувядаемого жанра.