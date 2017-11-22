Скончался Дмитрий Хворостовский

Дмитрий Хворостовский скончался на 56-м году жизни.

В июне 2015 года у певца была диагностирована опухоль мозга. Тогда артист на два месяца отменил выступления. Дмитрий Хворостовский прошел несколько курсов химиотерапии в одном из онкологических центров Лондона. Возвращение Дмитрия Хворостовского на сцену после курса лечения состоялось 25 августа 2015 года в Нью-Йорке на сцене Метрополитен-опера. В декабре прошлого года, однако, здоровье певца ухудшилось, и он снова отменил все оперные выступления.

Дмитрий Хворостовский родился 16 октября 1962 года в Красноярске. Началом стремительного развития профессиональной карьеры певца послужили победы сначала на всесоюзных, а затем и на международных конкурсах: в 1987 году он стал лауреатом 1-й премии на Всесоюзном конкурсе певцов имени М.И. Глинки, а через год был удостоен Гран-при на Международном конкурсе певцов в Тулузе (Франция). В 1989 году имя Дмитрия Хворостовского стало всемирно известным, когда он победил на телевизионном конкурсе Би-би-си «Певец мира» в Кардиффе (Великобритания), завоевав единственный приз и титул «Лучший голос».

На европейской оперной сцене Хворостовский дебютировал в Ницце, в партии Елецкого ("Пиковая дама" Чайковского), выступал на сценах лучших оперных театров мира, в том числе в Ковент-Гарден, Ла Скала, Мариинском театре, Метрополитен-опере, Венской опере, постоянно сотрудничал с ведущими симфоническими оркестрами Нью-Йорка, Бостона, Чикаго, Сан-Франциско, Роттердама…

Народный артист России Дмитрий Хворостовский был награжден российскими орденами Александра Невского (2015) и «За заслуги перед Отечеством» IV степени (2017).

Сегодняшний эфир Концертного зала радио "Орфей" будет посвящен памяти Дмитрия Хворостовского.

Каждый час радио "Орфей" открывает произведением в исполнении выдающегося певца.