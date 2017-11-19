"Немного о любви…" - проект к 125-летию со дня рождения Марины Цветаевой (2)

«Цветаева-гала» – о природе чувств и об аромате времени, о тайне поэтического дара. Мария Аронова и Владислав Гандрабура представят уникальную переписку гениального поэта Марины Цветаевой. Романтическая история отношений поэтов Марины Цветаевой и Николая Гронского в Доме музыки прозвучит в изложении народной артистки России Марии Ароновой и Владислава Гандрабура. Остовом музыкально-литературной композиции стала книга «Несколько ударов сердца», основанная на письмах Марины Цветаевой к Николаю Гронскому.

О проекте «Цветаева-гала» расскажут российская актриса театра и кино Мария Аронова и режиссер Андрей Щукин . Эфир 20 ноября в 16.00.