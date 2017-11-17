Лонг-лист ICMA 2018

Сотни исполнителей и звукозаписывающих компаний борются за награды «Международной премии классической музыки 2018» (International Classical Music Awards). Оргкомитет ICMA опубликовал лонг-лист номинантов, в который вошли 357 релизов более чем 120 мировых лейблов из 20 стран. Среди лидеров — Deutsche Grammophon, Alpha Records, Harmonia Mundi. Эти всемирно известные компании представлены почти во всех 16 номинациях — от средневековой и барочной музыки до современных сочинений, лучших коллекций, исторических записей, DVD и документальных фильмов о музыке.

Борьбу за награды продолжают и несколько российских лейблов во главе с флагманом отечественной звукозаписывающей индустрии в сфере классической музыки — фирмой «Мелодия». Она представляет на суд международного жюри двухтомную «Антологию русской симфонической музыки», две серии по 56 компакт-дисков (записи Госоркестра во главе с Евгением Светлановым). И у этого уникального релиза есть хорошие шансы на победу.

/Евгений Светланов. Фото с сайта журнала «Музыкальная жизнь»/

Как и всегда, значительная часть номинантов премии ICMA 2018 — российские музыканты: композиторы, исполнители, творческие коллективы, что вновь подтверждает лидирующие позиции отечественной музыкальной культуры в мире.

В нынешнем году расширено российское представительство в международном жюри: впервые в голосовании по всем номинациям участвует не только радио «Орфей», но и наши коллеги — старейший российский музыкальный журнал «Музыкальная жизнь».

Голосование жюри единственной в мире премии в области классической музыки тайное и проходит в три тура. Сейчас эксперты выбирают лучших. Лауреаты престижной премии станут известны 18 января. А 6 апреля 2018 года в польском городе Катовице состоятся торжественная церемония вручения наград и гала-концерт лауреатов, где выступят всемирно известные музыканты. Концерт пройдёт в сопровождении оркестра Национального радио Польши под управлением Александра Либрайха.

Радио «Орфей» планирует не только подробно осветить эти события в эфире и на нашем сайте, но и транслировать гала-концерт, который, как правило, становится одним из самых ярких событий европейского концертного сезона.

Роман Берченко

Список участников ICMA 2018 по номинациям

Список участников ICMA 2018 по лейблам