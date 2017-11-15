Оперный реформатор

«Прежде чем приступить к работе, я стараюсь забыть, что я музыкант», — так говорил композитор Кристоф Виллибальд Глюк. 15 ноября – день памяти композитора, 230 лет со дня смерти.

С именем Глюка связана реформа итальянской оперы-сериа и французской лирической трагедии. Так, в середине 18 века Дидро пишет: «Пусть появится гений, который утвердит подлинную трагедию, подлинную комедию на музыкальной сцене!». Далее энциклопедист указал сюжет, достойный «настоящей», «подлинной» оперы – это был сюжет трагедии Еврипида «Ифигения в Авлиде». Прошла пара десятков лет, и парижская публика, давно искушенная шедеврами, устраивает овацию «Ифигении в Авлиде» Глюка.

Глюк «вырвал» оперу из-под власти придворной эстетики. Он придал ей величие идей, психологическую правдивость, глубину и силу страстей. Идеи Глюка-реформатора определили дальнейшее развитие оперного театра. У композитора нашлось немало последователей в разных странах, и каждый по-своему применял в творчестве принципы Глюка. «Эсхилом музыки» назвал Кристофа Виллибальда его страстный поклонник Гектор Берлиоз.

Глюк был композитором преимущественно оперным, но точное количество принадлежащих ему опер не установлено: с одной стороны, какие-то сочинения не сохранились, с другой – Глюк неоднократно переделывал свои опусы. Историки насчитывают около 40 опер.