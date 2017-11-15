Гражданин мира

Легендарный пианист и дирижер, главный космополит в современной музыке Даниэль Баренбойм — один из самых известных и востребованных музыкантов нашего времени. Он обладатель всех возможных наград и почетных званий, среди которых одних только "Грэмми" шесть штук, а также человек, чей личный и профессиональный авторитет настолько высок, что его влияние давно уже вышло за рамки музыки и культуры. 15 ноября Даниэлю Баренбойму исполняется 75 лет.

«Когда я выступаю как пианист, то стремлюсь видеть в рояле оркестр, а когда стою за пультом – оркестр кажется мне роялем» – говорит Даниэль Баренбойм.

С 1955 года Баренбойм даёт концерты с ведущими оркестрами и дирижерами мира. Чуть позже, начав дирижерскую карьеру (в 1962 году), уже с середины 70-х становится одним из ведущих дирижеров мира.

Занимая активную общественную позицию, Даниэль Баренбойм способствует сближению культур евреев и арабов в Израиле. Во время своих гастролей в Москве (с оркестром «Де Пари» в 1986 году) он потребовал установить на сцене рядом с флагами СССР и Франции флаг Израиля. И это случилось задолго до восстановления дипломатических отношений между Израилем и СССР. Баренбойм собирает еврейско-арабский симфонический оркестр (из музыкантов Израиля, арабских и европейских стран) и выступает с ним в разных странах. Будучи одним из ведущих интерпретаторов музыки Вагнера, Баренбойм активно пропагандирует музыку Вагнера в Израиле.