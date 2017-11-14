Юбилей Её Величества

«Королевой виолончели» называют Наталию Гутман. Её редкий дар, виртуозное мастерство и удивительное обаяние покорили слушателей самых знаменитых концертных залов мира. 14 ноября знаменитой виолончелистке исполняется 75 лет.

Говорят, что Наталия Гутман никогда не улыбается во время исполнения – «басовые ноты» виолончельной поэзии всегда серьёзны. Серьёзность, тщательность и честность – это свойства не только игры Наталии Григорьевны, но и характера.

Мстислав Ростропович, Альфред Шнитке, Святослав Рихтер, Элисо Вирсаладзе – можно назвать ещё множество блестящих имён, с которыми играла Наталия Гутман. А трио Гутман, Каган, Рихтер было легендарным. Дуэту Наталии Гутман и Олега Кагана посвятили свои сочинения Шнитке, Губайдулина, Денисов, Мансурян, Виеру.

Сегодня Наталия Гутман не только активно концертирует по всему миру, но и занимается педагогической деятельностью, являясь профессором Московской консерватории.