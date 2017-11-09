Бенефис мэтра

Грандиозным бенефисом петербургского мэтра симфоджаза Анатолия Кальварского завершится 19 ноября фестиваль Анатолия Кролла. В свои 83 маэстро Кальварский выйдет на сцену Международного Дома музыки, и весь вечер проведет за фортепиано, исполняя свои лучшие произведения и аранжировки. В роли аккомпаниаторов выступят Симфонический оркестр Белгородской филармонии и биг-бэнд No Comment Кролла. Специальными гостями концерта станут титулованные вокалисты и инструменталисты во главе с Давидом Голощёкиным.