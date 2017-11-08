Премия «ECHO Klassik» не обошла россиян

Сольные пластинки Аиды Гарифуллиной и Даниила Трифонова стали лауреатами «ECHO Klassik». Жюри престижной премии, учрежденной немецкой Академией звукозаписи, отметило российскую вокалистку за оперные арии, записанные с Симфоническим оркестром Венского радио.

Даниил Трифонов победил в категории «лучшая сольная запись – фортепианная музыка 19 века». Удачу ему обеспечил альбом «Трансцендентные этюды Листа».

Всего вручили более полусотни наград в двух десятках категорий. «Бестселлером года» признали диск Йонаса Кауфмана «Дольче вита».