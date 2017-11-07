"Всенощное бдение" Рахманинова прозвучит памяти Евгения Морозова

«Всенощное бдение» Рахманинова – один из главных шедевров русской хоровой духовной музыки – прозвучит 11 ноября в Соборе Святых Петра и Павла. Георгий Свиридов говорил о произведении, как о «последней вспышке христианства в русской музыке, надолго после этого погрузившейся во мрак». Сочинение, созданное в начале прошлого века, стало неотъемлемой частью церковной жизни целого поколения русских православных людей, и вошло в русское православное искусство.

Концерт 11 ноября посвящен памяти Евгения Ивановича Морозова (1944-2016) – выдающегося российского дирижера, педагога и композитора.

Об этом концерте в прямом эфире радио «Орфей» расскажут художественный руководитель и главный дирижер Государственного академического Московского областного хора им. А. Д. Кожевникова Николай Николаевич Азаров и меццо-сопрано Полина Шамаева. Эфир 8 ноября в 16:00.