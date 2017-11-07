Чайковский и Революция

Концерт «Чайковский. Гала» в год столетия революции придаёт знаменитым произведениям новое звучание и смыслы. 7 ноября в Доме музыки прозвучит Первый концерт для фортепиано с оркестром и Четвертая симфония. На сцене симфонический оркестр Москвы «Русская филармония» и пианист Александр Синчук.

Дирижирует Дмитрий Юровский. Для маэстро знакомство с Россией началось именно с этих двух произведений: «Это было то, что я впервые продирижировал с нашим оркестром, именно эти два произведения. Прошло время, я исполнял в самых разных странах с разными оркестрами, но мы все меняемся, мне интересно, как она прозвучит сейчас, в год столетия революции, судьба человека, это тоже всегда очень важный пункт в произведениях Чайковского. И знание того, что будет происходить именно 7-го ноября, конечно же, добавит для интерпретации какую-то особую нотку».

Кажется, что Пётр Ильич не имел никакого отношения к событиям 17-го года, но задолго до этого, в своих произведениях он описал революционную натуру человека. На концерте «Чайковский. Гала» даже знатоки удивятся актуальным историческим акцентам в музыке великого композитора.