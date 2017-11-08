Лучше меньше, да лучше

«Шапорин постоянно стучится в ворота русского народного эпоса», — писал академик Асафьев. 8 ноября – 130 со дня рождения выдающегося композитора, одного из ярких представителей советского периода русской музыки Юрия Шапорина.

Шапорин стал продолжателем великих традиций Глинки и Бородина. Его музыка проста, ясна и величава. Чаще всего композитор использовал исторические сюжеты. Он тщательностью работал над каждым произведением, из-за чего его наследие сравнительно небольшое по объему.

Носитель и продолжатель культурных традиций подлинной русской интеллигенции, человек с разносторонним университетским образованием, глубоко знающий и чувствующий русскую историю, литературу, поэзию, живопись, архитектуру — Шапорин принимает и приветствует перемены, принесенные Великой Октябрьской социалистической революцией и сразу активно включается в строительство новой культуры.

Среди работ Юрия Александровича – опера «Декабристы», симфония-кантата «На поле Куликовом», оратории «Сказание о битве за Русскую землю» и «Доколе коршуну кружить?». Композитор пишет камерно-вокальные сочинения – его романсы входят в золотой фонд советской музыки.

Шапорин много занимался общественной работой, музыкально-просветительской деятельностью, выступал в печати как критик, а также преподавал в Московской консерватории. Среди его учеников — Евгений Светланов, Родион Щедрин, Эдуард Артемьев и многие другие.