Отец новой немецкой музыки

«Самый выдающийся музыкант своего века», «радость чужих краев, свет Германии» – так называли современники Генриха Шютца, великого немецкого композитора добаховской эпохи. 6 ноября – день памяти композитора, 345 лет со дня смерти.

Генрих Шютц занимает в немецкой музыке почетное место патриарха, «отца новой немецкой музыки» по выражению его современников. С него начинается галерея великих композиторов, которые принесли мировую славу Германии.

В творчестве Генрих Шютц не оставил без внимания почти ни один из жанров эпохи, и как опытный музыкант-практик, руководивший крупнейшими капеллами Западной Европы, постоянно экспериментировал во многих областях музыкального искусства. Опера, балет, пассионы, «истории», мадригалы, мотеты, вокально-инструментальные концерты, духовные песни – таков самый беглый перечень созданного великим мастером.

Однако вскоре после смерти Шютца его искусство надолго забывают. И лишь в ХХ веке оно стало, подобно творчеству Монтеверди и Пёрселла, неотъемлемым достоянием духовной культуры человечества.