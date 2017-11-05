"Vivala Tromba!" в "ДОМе на Знаменке"

Цикл «Vivala Tromba!» открывается 11 ноября в «ДОМе на Знаменке». В программе – произведения эпохи барокко, написанные для редкого состава участников, а также переложения, сделанные музыкантами специально для этого концерта.

Сопрано Яна Иванилова ‑ одна из самых востребованных певиц в России, исполняющих старинную музыку. Редкий вокальный дар и безграничные технические возможности голоса позволяют ей донести до слушателя особенности эстетики музыки барокко. В концерте «VivalaTromba!» певица исполнит несколько арий и кантату Алессандро Мелани, написанных специально для сопрано и трубы (кантата А. Мелани «Quaibelliciaccentiascoltimiocore?» является одной из жемчужин вокально-инструментальной музыки конца XVII века для такого редкого состава исполнителей, как сопрано, трубы и бассоконтинуо).

Партнер Яны Иваниловой – Леонид Гурьев, один из ведущих исполнителей в России на барочной и современной трубе, артист оркестра «Новая Россия» п/у Юрия Башмета. Благодаря его творческой энергии музыка, поначалу звучавшая лишь на современных инструментах в московских концертных залах, сейчас все чаще доступна слушателям на барочной трубе.

6 ноября в 16:00 Яна Иванилова и Леонид Гурьев в прямом эфире радио «Орфей» расскажут об этом уникальном проекте.