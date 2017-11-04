Не только "Свадебный марш"

«Это Моцарт девятнадцатого столетия, самый светлый музыкальный талант, который яснее всех постигает противоречия эпохи и лучше всех примиряет их» – сказал о Феликсе Мендельсоне его соотечественник, немецкий композитор Роберт Шуман. Имя Мендельсона известно всем по «Свадебному маршу». Но кроме этой эффектной музыки Якоб Людвиг Феликс Мендельсон Бартольди написал множество произведений в различных жанрах: оперы, оратории, кантаты, симфонии, концерты… 4 ноября – день памяти композитора, 170 лет со дня смерти.

Мало у кого из сочинителей были такие благоприятные условия для творчества, как у него. Сын банкира, наделенный разнообразными талантами, всеобщий любимец с детства, баловень судьбы. Все давалось ему легко – музыка, рисование, языки, плавание, верховая езда… Он виртуозно играл на фортепиано и скрипке, а в 13 лет уже дирижировал домашним оркестром. И к тому времени юный Мендельсон уже был автором 1 оперы, 8 симфоний, сочинений для хора, 2 фортепианных квартетов, множества инструментальных пьес и 2 концертов.

Всю жизнь Мендельсон преклонялся перед искусством Генделя и Баха, Моцарта и Бетховена, черпая в нем идеалы человечности, высокой содержательности, художественной красоты. Исполнение под его управлением «Страстей по Матфею» Баха стало историческим событием в музыкальной жизни Германии, возродило интерес к творчеству Баха.

В 1843 в Лейпциге по инициативе Мендельсона открыли первую в Германии консерваторию, получившую большую известность в стране и за её пределами.