Музыкальный аристократ

Он был потомком знаменитого аристократического рода, первые упоминания о котором относятся к 1200 году. Но в историю вошёл как известный композитор. 2 ноября исполняется 325 лет со дня рождения Унико Вильгельма ван Вассенара.

Многие представители рода Вассенаров стали крупными военначальниками и известными политическими фигурами. Сам Унико Вильгельм сделал хорошую дипломатическую карьеру, продолжив семейную традицию.

Как композитор Вассенар сочинил серию концертов «Concerti Armonici». Впервые их опубликовали анонимно в 1740 году. Очевидно, что ван Васенару, титулованному аристократу, совсем не хотелось в кругу нидерландской знати афишировать пристрастие к сочинительству.

Стравинский использовал в «Пульчинелле» мелодии из "Concerti Armonici" (вместе с другими сочинениями). Игорь Фёдорович считал, что эта музыка принадлежит Перголези.

А не так давно, в конце прошлого века нашлись ещё три сонаты Унико Вильгельма ван Вассенара.