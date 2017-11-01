"Немного о любви" в Доме музыки

«Цветаева-гала» – о природе чувств и об аромате времени, о тайне поэтического дара. Мария Аронова и Владислав Гандрабура представят уникальную переписку гениального поэта Марины Цветаевой. «Я была его первая любовь, а он – кажется – моя последняя» ‑ писала Марина Цветаева. Ее корреспондент и возлюбленный – Николай Гронский, 18-летний юноша из профессорской семьи эмигрантов, начинающий поэт. 34-летняя Цветаева писала из курортного городка на юге Франции, она с нетерпением ждала приезда любимого и была счастлива. Он отвечал из Парижа с пылом влюбленного поэта.

Романтическая история отношений поэтов Марины Цветаевой и Николая Гронского прозвучит 27 ноября в Доме музыки. В прямом эфире радио «Орфей» драматург и сценарист концерта «ЦветаеваGALA» Елена Селестин и дирижер Димитрис Ботинис. 2 ноября в 16:00.