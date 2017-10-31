II Международный оперный фестиваль имени Галины Вишневской

В Сочи прошел II Международный оперный фестиваль имени Галины Вишневской. Как и многие другие крупные проекты Центра Оперного Пения, в этом году Фестиваль посвящается 90-летию со дня рождения великого музыканта и гражданина Мстислава Ростроповича. Масштабные юбилейные мероприятия состоялись в Москве, Санкт-Петербурге, Вашингтоне, Париже, Баку и других мировых культурных центрах.

1 ноября в 16.00 художественный руководитель Центра оперного пения Галины Вишневской Ольга Ростропович в прямом эфире радио «Орфей» расскажет об этих и других проектах.