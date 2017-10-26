Оффенбах с раздеванием

Постановка «Сказок Гофмана» Оффенбаха в «Метрополитен-опера» оказалась в центре медийного скандала. Влиятельное финансовое издание «The Wall Street Journal» выяснило, что артистки массовки, изображающие в спектакле венецианских куртизанок, получают двойной гонорар за появление на сцене топлесс. Такая система оплаты несправедлива, полагает профсоюз артистов кардебалета, ведь размер денежного вознаграждения должен учитывать исключительно актерскую подготовку и хореографический рисунок номера. Серия представлений оперы «Сказки Гофмана» завершается в Метрополитен 28 октября.