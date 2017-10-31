Всё началось с макета сцены

Дмитрия Бертмана называют оперным волшебником. Он создает необычные работы, трансформирует оперную классику в образы, которые надолго остаются в памяти. С безграничной изобретательностью, замечательным остроумием он заколдовывает зрителей, удивляя своими постановками. 31 октября знаменитому режиссеру, художественному руководителю «Геликон-оперы» исполняется 50 лет.

Константин Райкин называет Дмитрия Бертмана «главным врачом-реаниматором отечественной оперы», а Тихон Хренников отмечал, что в созданном Бертманом театре «Геликон-опера» «не почивают на лаврах. Честь и хвала!»

Художественный руководитель театра «Геликон-опера» Дмитрий Бертман говорит, что режиссурой увлекся в четырехлетнем возрасте, когда мама привела его за кулисы московского ТЮЗа. Затем мама сделала еще одну «ошибку» ‑ разрешила соорудить макет сцены.

Потом было поступление в ГИТИС, постановка первых спектаклей. После окончания института он собрал небольшую группу единомышленников и создал музыкальный театр «Геликон-опера». Немногочисленный на тот период коллектив ставил разнообразные постановки: оперетты, оперы и мюзиклы. На сегодняшний день труппа насчитывает более трехсот человек и является одним из самых востребованных оперных коллективов по всему миру.

Сам Дмитрий Александрович часто работает на Западе, его спектакли идут с большим успехом везде: в Швеции, в Канаде, в Новой Зеландии. Критики отмечают, что Бертман очень музыкальный режиссёр.