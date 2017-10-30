Как по нотам

Шломо Минц — один из ведущих скрипачей современности. Его игра отличается безукоризненной техникой, выразительным звуком, многогранностью, строгостью стиля. 30 октября маэстро исполняется 60 лет.

Карьера музыканта складывалась как по нотам. В 11 лет он впервые играет с Израильским филармоническим оркестром и Зубином Метой, заменяя Ицхака Перлмана. В 17 – дебютирует в Карнеги-Холле по предложению Исаака Стерна. В 20 – совершает европейское турне вместе с крупнейшими дирижёрами того времени - Карло Марией Джулини, Анталом Дорати и Юджином Орманди. Все мэтры были старше Минца чуть ли не на полвека.

В 35 лет он уже в жюри конкурса Королевы Елизаветы в Бельгии и конкурса Чайковского в России. И далее - чуть ли не все конкурсы мира, от Аргентины до Японии.

В 40 лет он сыграл на скрипке, которую сделал Гварнери и на которой играл Паганини. А в 50 ‑ на одной из скрипок уникальной коллекции инструментов, переживших Холокост, принадлежавших узникам концлагерей.

Сегодня маэстро Минц выступает в лучших залах мира, с самыми выдающимися оркестрами и дирижерами и по праву входит в мировую скрипичную элиту.