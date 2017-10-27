Стремление к совершенству

«Французской пианисткой с русской душой» называли Брижит Анжерер. 27 октября – 65 лет со дня её рождения.

Уже в шестнадцать лет Брижит – лауреат Международного конкурса имени Маргариты Лонг и Жака Тибо в Париже. И тогда же получает приглашение в Московскую консерваторию, где пять лет занимается у Станислава Нейгауза. Учёба в Москве приносит свои плоды: молодая пианистка становится лауреатом московского Международного конкурса имени Чайковского и это положило начало её стремительной карьеры.

Герберт фон Караян приглашает Брижит Анжерер выступить с Берлинским филармоническим оркестром, а затем участвовать в праздновании 100-летия Берлинской филармонии. Затем последовали приглашения от Даниэля Баренбойма и Оркестра де Пари, от Зубина Меты и Нью-Йоркской филармонии. С ошеломляющим успехом проходят выступления Брижит Анжерер в лучших залах Берлина и Вены, Парижа и Нью-Йорка.

Виртуозная игра пианистки восхищает людей, как совершенно незнакомых с музыкой, так и знатоков. Музицирование Брижит Анжерер в ансамбле с известными исполнителями, по признанию критики, поражает изысканностью и утонченностью её игры, великолепным чувством ансамбля. Это впечатление подтверждают и усиливают записи, любая из которых — явление в современном искусстве интерпретации.

«Музыкальный мир выстраивается вокруг стремления к совершенству. Он полагается на очень четкое понимание того, что должно прозвучать», - говорила в интервью пианистка.