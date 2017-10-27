На одной струне

Даже тем, кто считал, что его слава лучшего скрипача в мире раздута, приходилось смириться, когда им доводилось услышать его игру. 27 октября исполняется 235 лет со дня рождения итальянского скрипача-виртуоза, композитора Никколо Паганини.

Первое выступление Никколо Паганини состоялось в одиннадцать лет. Концерт вундеркинда, исполнявшего свои вариации известных произведений, потряс публику. У мальчика появились и фанаты, и знатные покровители.

Искусство Никколо Паганини приводило современников в изумление, им восхищались Лист, Шопен, Берлиоз, Теофиль Готье; экзальтированные дамы мгновенно влюблялись в него и падали в его объятия; а фанатичные церковники считали Паганини исчадием ада и не хотели его оставить в покое даже после смерти.

На концертах Паганини устраивал настоящее шоу. Каждый номер и выход он продумывал до мельчайших деталей. Паганини научился имитировать гитару, флейту, трубы и валторны и мог заменить собой оркестр. Влюбленная публика прозвала его «Южным колдуном».

Маэстро мог исполнять произведения, даже если на скрипке не хватало одной или нескольких струн ‑ например, когда на его концерте лопалась струна, он продолжал играть, не прерываясь. А ко дню рождения императора Паганини написал для одной струны (соль) сонату «Наполеон».

Музыкант обещал раскрыть секрет своего мастерства, когда закончит карьеру, и этим только подогревал интерес публики. И действительно, незадолго до смерти Паганини раскрыл секрет: он заключается в полном духовном слиянии с инструментом; надо смотреть и ощущать мир через инструмент, хранить воспоминания в грифе, самому становиться струнами и смычком.

Газеты часто печатали сообщения о смерти Паганини. Началось всё со случайной ошибки, но журналисты вошли во вкус – ведь газеты с опровержением расходились двойным и тройным тиражами, а популярность скрипача из-за этого только росла. Когда Паганини скончался в Ницце, газеты привычно напечатали его некролог с припиской: «Надеемся, что скоро, как обычно, опубликуем опровержение».

Свою любимую скрипку работы Гварнери виртуоз завещал родному городу, Генуе (маэстро не хотел, чтобы на ней кто-то играл после его смерти). Позже инструмент получил имя «Вдова Паганини». Также в коллекции скрипок Никколо были работы Страдивари и Амати.