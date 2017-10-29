Мария Гулегина - 30 лет на мировой сцене

«Вокальное чудо с Верди, текущем в её крови» – так характеризуют специалисты вокального искусства голос Марии Гулегиной, голос, который считается одним из лучших драматических сопрано мира. На сегодняшний день Марии Гулегиной нет равных в исполнении партий драматического сопрано. Спевшая в двухстах спектаклях и более двадцати оперных постановках в легендарном театре «Ла Скала», а также более чем в ста семидесяти спектаклях «Метрополитен-опера», она является единственной обладательницей голоса, который справляется с тяжелейшими высокими колоратурами и контральтовыми регистрами. Ей удалось спеть с самыми великими дирижерами и певцами прошлого и настоящего времени.

Любимая публикой певица является почётным членом Международного паралимпийского комитета, Послом доброй воли ЮНИСЕФ. В 2006 году была награждена орденом святой княгини Ольги III степени.

Программа к 30-летнему юбилею певицы на мировой сцене будет представлена 1 ноября в Большом зале консерватории. А 30 октября Мария Гулегина побывает в студии радио «Орфей». Прямой эфир в 16.00.