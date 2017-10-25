Выдающийся малоизвестный композитор

Удивительный композитор, чье имя практически неизвестно не только украинским и российским меломанам, но и музыковедам — Сергей Борткевич. 25 октября — день памяти композитора, 65 лет со дня смерти.

Сергей Борткевич писал в ярко выраженном собственном стиле. Часто современники, слыша его новые произведения, говорили: «Это типичный Борткевич». Его композиторский стиль характерен для романтической традиции русской фортепианной школы, находится под влиянием Чайковского и практически не затронут музыкальными течениями XX века. В сочинениях последних лет лирика соседствует глубокой ностальгией, тоской по ушедшим временам.

Через много лет после смерти композитора, музыканты со всего мира вновь начинают открывать для себя его музыку. Звучит она и в эфире радио «Орфей». Тем не менее, многие из работ Сергея Борткевича до сих пор не опубликованы или считаются утерянными.