Он написал хоровую библию

«Далеко не всякое собрание поющих можно назвать хором». Эти слова приписывают Павлу Чеснокову. Он сочинял и светскую музыку, но прославился в первую очередь как церковный православный композитор. Его энциклопедическую работу «Хор и управление им» можно назвать библией хоровых дирижеров. 24 октября исполняется 140 лет со дня рождения Павла Григорьевича.

Его имя называют вместе с именами таких корифеев, как Рахманинов и Чайковский. Наследие Чеснокова включает около пятисот хоровых произведений. Он писал обработки народных песен, хоры и романсы на стихи русских поэтов, детские песни. Но основная часть его творчества — духовные произведения: авторские песнопения и переложения традиционных распевов православного богослужения. В их числе — полные циклы Литургии и Всенощного бдения, опусы «Хвалите имя Господне», «Великое славословие», «Ко Пресвятой Владычице» и другие сочинения, вошедшие в золотой фонд церковной музыкальной культуры. Музыка Чеснокова глубоко национальна и самобытна, каждая его мелодия помогает донести слова молитвы до верующих сердец.

Безусловно, в советские годы церковную музыку Павла Григорьевича не исполняли. Но в 80-е духовные произведения Чеснокова стали проникать в репертуар академических хоров и выдержали испытание самым строгим судом — временем.